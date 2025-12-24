Dalla Palestina per laurearsi Unipi accoglie altri 5 studenti

L’Università di Pisa accoglie cinque nuovi studenti palestinesi, arricchendo la propria comunità accademica. Dopo l’arrivo di Aya, laureata in geofisica, l’ateneo rafforza il suo impegno in progetti di cooperazione internazionale e programmi di mobilità studentesca. Questi studenti rappresentano un importante esempio di scambio culturale e formazione, contribuendo allo sviluppo di relazioni accademiche e sociali tra Italia e Palestina.

Oltre ad Aya, arrivata lo scorso ottobre per frequentare il corso di laurea magistrale in "Exploration and applied geophysics", l’Ateneo ha accolto altri cinque studenti palestinesi giunti a Pisa grazie a diverse iniziative di cooperazione internazionale e corridoi universitari promossi o sostenuti dall’Università. Ahmed è iscritto al corso di laurea magistrale in "Economics", Muawiya si specializzerà in "Data science and business informatics", Mohammed, frequenterà l’International Programme for Humanities "Performing arts and communication" e infine Nabaa è iscritta al corso di laurea magistrale "Scienze per la Pace". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla Palestina per laurearsi. Unipi accoglie altri 5 studenti Leggi anche: L’Albo d’Oro dell’Istituto Munari accoglie altri 14 studenti meritevoli Leggi anche: Dalla guerra alle aule della Federico II: Napoli accoglie 24 studenti palestinesi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Dalla Palestina per laurearsi. Unipi accoglie altri 5 studenti. Dalla Palestina per laurearsi. Unipi accoglie altri 5 studenti - L’iniziativa rientra ’iniziativa rientra nell’impegno dell’Ateneo per la pace, l’internazionalizzazione e il diritto allo studio . lanazione.it

Corridoi universitari per Gaza. Un ponte tra Unipi e la Palestina per studenti e ricercatori rifugiati - Progetto di accoglienza per due borse di studio che consentiranno ai beneficiari di seguire corsi singoli o percorsi di laurea magistrale e attività di ricerca con i dipartimenti di Ateneo. lanazione.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.