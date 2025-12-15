Aprilia annuncia la data di presentazione della sua nuova moto, puntando al titolo mondiale in top-class. Con grandi ambizioni, la Casa italiana si prepara a tornare nel Mondiale 2026 di MotoGP, in un campionato sempre più competitivo e in continua evoluzione.

© Oasport.it - L'Aprilia rivela la data di presentazione della nuova moto: obiettivo titolo mondiale in top-class

Si riparte con grande ambizione. L’Aprilia è attesa nel Mondiale 2026 di MotoGP per come è evoluto il campionato in top-class nell’ultima stagione. La crescita esponenziale della Casa di Noale e di Marco Bezzecchi hanno portato a dei risultati importanti, che hanno permesso al romagnolo di concludere in terza posizione nella classifica piloti, dimostrando velocità e consistenza in sella alla moto italiana. Col ritorno a pieno regime del campione del mondo del 2024, Jorge Martin, l’accoppiata di centauri può rappresentare un bel punto di riferimento nella massima cilindrata, potendo sfidare la Ducati Factory con Marc Marquez punta di diamante, e un Pecco Bagnaia desideroso di riscatto. Oasport.it

