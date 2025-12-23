Regione Campania il presidente Fico ha incontrato il Ministro della Salute
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato questa mattina a Roma il Ministro della Salute Orazio Schillaci. “Ringrazio il ministro Schillaci per la disponibilità e il confronto. È stato un incontro cordiale e proficuo. In un clima costruttivo ci siamo confrontati sulle priorità in materia sanitaria per la Campania. La direzione da seguire è quella di una concreta ed efficace collaborazione istituzionale con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario regionale, anche in relazione al percorso di uscita dal Piano di rientro”, così il presidente Fico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania: “Sarò il presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato”
Leggi anche: Campania, Fico sarà proclamato presidente della Regione il 9 dicembre
Giunta regionale Campania, Fico da lunedì ascolterà i partiti. Si allungano i tempi, il campo largo non trova l'accordo; Regione, arrivano le prime due nomine di Roberto Fico; Regione, Fico vede i partiti per la giunta: tensioni alla vigilia sui nomi; Regione Campania, Fico: ok ai consiglieri, resta il nodo giunta, slitta il congresso Pd.
Regione Campania, Fico stringe sulla Giunta: arriva il capo di gabinetto è il tecnico Comparone - Si tratta di Francesco Comparone, consigliere parlamentare di lunga ... ilmattino.it
Regione Campania, Giunta: «incontri costruttivi» si cerca l’intesa con De Luca - Tutti i partiti, all’unisono, a posteriori parlano di clima «positivo e costruttivo». ilmattino.it
Il presidente Fico incontra i familiari delle vittime della strage sul Treno Rapido 904 - Rosaria Manzo, vice presidente dell’Associazione, ha messo in risalto il rapporto sinergico tra le istituzioni: “Essere stati invitati, per la prima volta, dal Presidente della Regione Campania è di ... regione.campania.it
Elezioni in Campania, le prime parole del Presidente Fico dopo la vittoria
Regione Campania : Sono le ore 19.08 del 23 dicembre 1984 quando nella nona carrozza di seconda classe del rapido 904, partito da Napoli e diretto a Milano, esplode una carica di esplosivo radiocomandata. È una strage: 16 morti e 267 feriti. In occasio - facebook.com facebook
Regione Campania, Cirielli capo dell'opposizione e Sangiuliano capogruppo FdI x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.