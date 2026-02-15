L’ultimo paziente spezzino entrerà domani nella camera iperbarica di Massa, dove riceverà trattamenti in regime di convenzione. La decisione rischia di mettere a rischio le cure per molte persone della zona, che si affidano a questa struttura per trattamenti cruciali. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i medici e le associazioni locali, che temono un possibile stop alle terapie.

Domani entrerà nella Camera Iperbarica di Massa, in regime di convenzione, l’ultimo paziente spezzino. Dopo quella data però lo scenario che si apre non è certamente di quelli più rosei. Chi avrà ancora bisogno di proseguire le cure sarà costretto a pagarsi la terapia di tasca propria. Lo stop ai contributi della Regione Liguria mette infatti seriamente a rischio le cure per centinaia di pazienti spezzini. A denunciare la situazione è stato il consigliere regionale e segretario regionale del Partito Democratico, Davide Natale che, accompagnato da Luca Liguori, ha effettuato un sopralluogo alla Camera Iperbarica toscana per ascoltare direttamente dal responsabile della struttura Virgilio Pinto e dai pazienti le gravi criticità legate alla mancata erogazione dei finanziamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camera iperbarica, ultimo paziente: "A rischio le cure per gli spezzini"

Due giovani, un 34enne e un 22enne, sono stati sottoposti a trattamento in camera iperbarica presso l’Habilita Istituto di Neuroriabilitazione di Zingonia, dopo aver subito un’intossicazione da monossido di carbonio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.