Restiamo umani | Monza scende in piazza

Oggi a Monza si svolge un presidio organizzato da diverse associazioni, tra cui Reti Welcome to Brianza, Lissone per la Pace e Monza per la Pace, insieme a ONG impegnate nel soccorso in mare. L’evento, programmato per le 17, si svolge nel ricordo della strage di Cutro e coinvolge cittadini e attivisti che vogliono esprimere solidarietà e vicinanza. La manifestazione si tiene nella piazza principale della città.

Lecco scende in piazza per l'Iran: mobilitazione il 25 gennaio in difesa dei diritti umaniI fatti che arrivano dall'Iran ci preoccupano fortemente e non ci possono lasciare indifferenti.