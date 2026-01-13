Lecco scende in piazza per l' Iran | mobilitazione il 25 gennaio in difesa dei diritti umani

Lecco si prepara a manifestare il 25 gennaio per sostenere i diritti umani in Iran. L’iniziativa nasce dalla preoccupazione per le recenti vicende nel paese e dall’impegno di cittadini e attivisti, tra cui Arash Shojaei e Tina Karam. L’obiettivo è esprimere solidarietà e sensibilizzare l’opinione pubblica su una questione di grande rilevanza internazionale, promuovendo un messaggio di pace e rispetto dei diritti fondamentali.

Iran, se Schlein dimentica che Elly scendeva ìn piazza per le donne - Nell'ottobre 2022 e poi nel 2023 la segretaria Pd scendeva in piazza a manifestare per i diritti e le libertà delle donne e contro il regime degli ayatollah, ma adesso preferisce il silenzio ... ilgiornale.it

Milano scende in piazza a fianco del popolo dell’Iran - MILANO (ITALPRESS) – Milano è scesa in piazza per far sentire a gran voce il suo sostegno al fianco del popolo dell’Iran, dopo oltre 12 giorni dall’inizio ... ilnordestquotidiano.it

Shabu. TimTaj · Luxury Fashion. L'eccellenza non scende a compromessi. Da #ShabuLecco la qualità è il punto di partenza, mai quello di arrivo. Selezioniamo solo il pescato migliore e materie prime d'eccellenza per garantirvi un'esperienza autentica e ind - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.