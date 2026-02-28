Erica Alessandri, nata nel 1990 a Cesena, è responsabile dei progetti di sostenibilità di Tecnogym, azienda di famiglia. Fa parte del consiglio di amministrazione e si occupa delle strategie legate all’ambiente e alla responsabilità sociale dell’azienda. Durante la giornata, non rinuncia alla palestra e fa colazione con il suo bambino, mantenendo un equilibrio tra impegni professionali e vita privata.

Erica Alessandri (Cesena, 1990) è membro del consiglio di amministrazione e responsabile del progetto di sostenibilità di Technogym, l'azienda di famiglia per la quale ricopre la posizione di vice presidente della Wellness Foundation, l'organizzazione no profit che promuove stili di vita più attivi. Attualmente è molto impegnata nel progetto Milano Wellness City 2030 che coglie l'occasione delle Olimpiadi invernali per diffondere una nuova cultura del benessere a Milano. L'obiettivo è migliorare la qualità della vita dei cittadini. Punto di riferimento, il progetto Wellness Valley avviato in Romagna 20 anni fa.

© Iodonna.it - Responsabile dei progetti di sostenibilità di Tecnogym, azienda di famiglia, Erica Alessandri non rinuncia alla palestra né alla colazione con il suo bambino

