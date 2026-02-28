Renzo Arbore promuove il Sanremo di Carlo Conti | Ha fatto un lavoro egregio

Renzo Arbore ha commentato il Festival di Sanremo guidato da Carlo Conti, affermando che ha svolto un lavoro egregio. L’artista ha osservato la manifestazione con attenzione, senza lasciarsi coinvolgere da sentimentalismi, valutando invece quanto il festival rifletta ancora oggi il suo ruolo e la sua capacità di raccontare la musica e la cultura italiana.

Renzo Arbore osserva Sanremo con l’occhio di chi ha attraversato decenni di musica e televisione, senza nostalgia “facile” ma con un criterio preciso: capire cosa racconta oggi il Festival e quanto riesce a restare. Nell’intervista rilasciata a Il Secolo XIX, Arbore promuove il lavoro di Carlo Conti, riconoscendogli merito e coraggio in un’edizione costruita dentro i confini (stretti) di ciò che offre il mercato discografico contemporaneo. Tra giudizi sui comici, riflessioni sulle canzoni che “passano” e rimpianto per le sempreverdi, Arbore chiude con un’idea netta: Sanremo, nel bene e nel male, continua a essere uno specchio fedele del Paese. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

