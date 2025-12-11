Carlo Conti svela un retroscena su Sanremo 2026 | cosa ha fatto con i cantanti esclusi dal Festival

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti rivela un retroscena inedito su Sanremo 2026, svelando un gesto compiuto nei confronti dei cantanti esclusi dalla manifestazione. L'evento ha suscitato grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori, offrendo uno sguardo su un lato meno noto del celebre festival e sul rapporto tra il conduttore e gli artisti coinvolti.

Carlo Conti ha svelato di avere fatto un gesto nei confronti degli esclusi del Festival di Sanremo 2026. Poi ha ironizzato: "Sono preoccupato, quest'anno ci sono poche polemiche". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

carlo conti svela retroscenaCarlo Conti svela un retroscena su Sanremo 2026: cosa ha fatto con i cantanti esclusi dal Festival - Carlo Conti ha svelato di avere fatto un gesto nei confronti degli esclusi del Festival di Sanremo 2026. Da fanpage.it

Sanremo 2026 Big esclusi da Carlo Conti reazioni e retroscena svelati dalle Iene - Big esclusi da Sanremo 2026: la lista svelata da Le IeneSanremo 2026 ha ufficializzato la rosa dei 30 Big in gara, ma l’attenzione si è subito spostat ... Segnala assodigitale.it