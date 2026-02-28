Referendum a Roncofreddo un incontro per il sì Buonguerrieri | Importante restituire imparzialità e credibilità

Venerdì sera, al Palazzo della Rocca di Roncofreddo, si è tenuto un incontro pubblico dedicato al voto favorevole alla riforma della giustizia. L’evento è stato promosso dal Comitato Sì Riforma e ha visto la partecipazione di Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia, insieme a rappresentanti di altri comitati. Durante la serata si è discusso dell’importanza di restituire imparzialità e credibilità al sistema giudiziario.

Si è svolto venerdì sera al Palazzo della Rocca di Roncofreddo l'incontro pubblico dal titolo "Per la riforma della Giustizia: vota Sì", organizzato dal Comitato Sì Riforma e con la presenza del deputato di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri, oltre che di esponenti dei comitati.