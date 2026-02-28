Quando sapremo chi ha vinto Sanremo? Gli orari della finale | a che ora inizia e quando finisce

La finale del 76° Festival di Sanremo si svolge questa sera, il 28 febbraio 2026. La cerimonia inizia alle 20:45 e si concluderà intorno alle 01:00. Sono in gara i finalisti che si sfideranno per il titolo. La serata prevede esibizioni e interventi degli artisti partecipanti, con l’annuncio del vincitore previsto alla fine dell’evento.

Sanremo, 28 febbraio 2026 – Il momento che tutti attendevano è arrivato: è la sera della finale del 76° Festival di Sanremo. L'Ariston è pronto ad accogliere per un'ultima volta i 30 cantanti in gara, ma anche numerosi ospiti d'eccezione. Questa sera ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini ci saranno ben due co-conduttori: Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, al ritorno dopo il successo dello scorso anno. Gli orari di oggi sono leggermente differenti rispetto a quelli degli scorsi giorni: il PrimaFestival condotto da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi comincerà alle 20.35; ancora una volta verremo accolti da curiosità, collegamenti e anticipazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Milano-Sanremo 2026, le squadre al via.

