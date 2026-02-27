orari sanremo stasera quando inizia e a che ora finisce la quarta serata di duetti e cover

Stasera a Sanremo 2026 si tiene la quarta serata, dedicata ai duetti e alle cover. L’evento inizia alle 20:45 e termina intorno alle 24:00, con artisti in gara che si esibiscono in coppia e interpretano brani di altri artisti. La serata è trasmessa in diretta sulla rete televisiva e vede la partecipazione di vari cantanti italiani e internazionali.

Sanremo, 27 febbraio 2026 – Il venerdì di Sanremo 2026 accende i motori per uno degli appuntamenti più amati dal pubblico: la serata delle cover. Il Teatro Ariston si prepara a una maratona musicale senza sosta che vedrà protagonista l'intera rosa dei 30 Campioni in gara, impegnati a reinterpretare grandi successi della musica italiana e internazionale, spesso accompagnati da ospiti d'eccezione. La serata rappresenta una parentesi speciale all'interno della competizione: il vincitore della serata delle cover riceverà un premio dedicato, ma la classifica che emergerà stanotte non farà media con quella generale della finale, offrendo così agli artisti la libertà di osare e sperimentare fuori dal peso della gara principale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

