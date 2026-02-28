Un tempo, la Roma aveva Totti, mentre la Juve contava su Del Piero. Entrambi erano due fantasisti di grande talento e rappresentavano i volti più riconoscibili delle rispettive formazioni. Le partite tra le due squadre erano spesso incentrate sulla sfida tra questi due giocatori, che attiravano l’attenzione di tifosi e media. In quegli anni, il confronto tra loro dominava le narrazioni sportive.

C’è stato un tempo in cui Roma-Juventus era Totti contro Del Piero. E tutto il mondo fuori. Per questo identificare i due campioni con i rispettivi club di appartenenza veniva naturale e aveva un senso. Erano bandiere e nei quindici e passa anni in cui si sono sfidati è come se - virtualmente - entrambi fossero scesi in campo, ma davvero, con una bandiera in mano, fieri di rappresentare non solo la loro squadra, ma ciò che essa significava, orgogliosi di caricarsi sulle spalle le ambizioni di un popolo e di essere, loro stessi, la faccia da copertina in cui quel popolo si riconosceva. Totti era la Roma, Del Piero era la Juventus. I due sono stati, e lo sono ancora oggi, buoni amici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando la Roma era Totti e la Juve era Del Piero. E tutto il mondo fuori

Leggi anche: Quando la Roma era Totti, la Juve era Del Piero. E tutto il mondo fuori

Dybala svela il retroscena: «Lì ero vicinissimo a lasciare la Juve, ma ho preferito rimanere perchè sentivo che era la squadra più grande del mondo»di Redazione JuventusNews24Dybala svela i retroscena del mancato addio anticipato alla Juve e la scelta di restare in quello che sentiva come il club...

FC 26 | Gli sviluppatori dovrebbero fare solo UNA cosa...

Una raccolta di contenuti su Del Piero.

Discussioni sull' argomento Claudio Ranieri: Non torno ad allenare, le sconfitte mi divorano. La Nazionale? Rifiutata per onestà, con la Roma c'era un conflitto...; Koné recupera per Roma-Cremonese? Le ultime sul centrocampista giallorosso e quando torna in campo; Roma-Cremonese: probabili formazioni e statistiche; Roma-Dundee, quando il dito medio di Nela...entrò nella storia.

@alex.delpiero.10 e @mahmood intonano con poca energia la hit di @saldavinciofficial “Per sempre sì” @_ - facebook.com facebook

SANREMO | Del Piero e Mahmood "contagiati" da Sal Da Vinci. L'ex calciatore e il cantante al ritmo di "Per sempre sì". Anche in poltrona... #ANSA x.com