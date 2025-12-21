Napoli bruttissime notizie per Mainoo | l’annuncio può rovinare tutti i piani

L’interessamento del Napoli per Kobbie Mainoo è ormai cosa nota. I partenopei sono interessati al giovane classe 2005 del Manchester United, che sembra sempre più lontano dai piani di Ruben Amorim. Nel match di oggi, perso dai Red Devils contro l’Aston Villa, il 20enne inglese non figurava tra i convocati. Dopo l’iniziale ipotesi di una non convocazione dovuta al mercato, Amorim ha poi spiegato il motivo dell’assenza del giocatore. Mainoo assente, Amorim spiega: “Era infortunato”. Durante la conferenza stampa post-partita, il tecnico del Manchester United Ruben Amorim si è soffermato anche sul tema Mainoo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

