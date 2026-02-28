Stasera, 28 febbraio 2026, l’Ariston ospita la finale di FantaSanremo 2026, con i primi bonus assegnati e la scaletta ufficiale degli eventi. La serata segna il momento conclusivo della competizione, con i partecipanti che attendono i risultati finali. NerdPool fornisce aggiornamenti in tempo reale su quello che accade sul palco e sui punteggi assegnati ai concorrenti.

L’ora x è scoccata. Stasera, 28 febbraio 2026, l’Ariston emette i verdetti definitivi e noi di NerdPool.it siamo pronti a contare ogni singolo punto. La finale è una maratona da 30 artisti che ci porterà dritti alle prime luci dell’alba: per i fanta-allenatori è il momento del “dentro o fuori”. La classifica è cortissima e i bonus legati all’orario di esibizione stasera peseranno come macigni, specialmente per chi deve recuperare il duo Lda & Aka 7even. Analizzando i ritmi di questa lunghissima maratona finale, le dinamiche per i fantallenatori cambiano radicalmente. Lo sprint iniziale è tutto per i veterani, con Francesco Renga che apre le danze. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Punti FantaSanremo 2026 – La Finale: i primi bonus! Ecco la scaletta ufficiale!

