FantaSanremo 2026 – Terza Serata | i primi bonus! Ecco la scaletta ufficiale!

La terza serata di FantaSanremo 2026 al Teatro Ariston ha portato i primi bonus e una scaletta ufficiale. La competizione tra i partecipanti si intensifica, mentre il pubblico segue con attenzione gli sviluppi della manifestazione. L’atmosfera sul palco si fa sempre più coinvolgente, e le sorprese non mancano in questa fase della manifestazione.

Il palco del Teatro Ariston di Sanremo si prepara per il giro di boa e la febbre da FantaSanremo 2026 continua a tenere incollata agli schermi tutta Italia. Dopo l’adrenalinica seconda serata, la direzione del Festival di Sanremo ha diffuso l’ordine di uscita ufficiale, completo di orari al minuto, per i restanti quindici artisti in gara che si esibiranno in questa terza serata. Fantallenatori, riaprite le app e schierate le formazioni: incastrare la scaletta con il regolamento è vitale per macinare i bonus posizionamento, dominare le fasce orarie notturne ed evitare passi falsi fatali per la vostra classifica. Per chi ha bisogno di calcolare i punteggi della propria squadra al millimetro, ecco l’elenco esatto delle esibizioni previsto per questa terza serata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

La terza serata deve ancora iniziare… ma la città ha già cambiato ritmo. Attorno al Teatro Ariston e in piazza Colombo è un fiume continuo di persone: fan, curiosi, addetti ai lavori e turisti arrivati in anticipo per vivere l’ultima parte del Festival. Sanremo corre, facebook

Sanremo 2026, l’ordine di uscita dei cantanti nella terza serata. Aprono Maria Antonietta & Colombre, chiude Sayf a mezzanotte e mezza x.com