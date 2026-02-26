FantaSanremo 2026 – Terza Serata | i primi bonus! Ecco la scaletta ufficiale!

La terza serata di FantaSanremo 2026 al Teatro Ariston ha portato i primi bonus e una scaletta ufficiale. La competizione tra i partecipanti si intensifica, mentre il pubblico segue con attenzione gli sviluppi della manifestazione. L’atmosfera sul palco si fa sempre più coinvolgente, e le sorprese non mancano in questa fase della manifestazione.

Il palco del Teatro Ariston di Sanremo si prepara per il giro di boa e la febbre da FantaSanremo 2026 continua a tenere incollata agli schermi tutta Italia. Dopo l’adrenalinica seconda serata, la direzione del Festival di Sanremo ha diffuso l’ordine di uscita ufficiale, completo di orari al minuto, per i restanti quindici artisti in gara che si esibiranno in questa terza serata. Fantallenatori, riaprite le app e schierate le formazioni: incastrare la scaletta con il regolamento è vitale per macinare i bonus posizionamento, dominare le fasce orarie notturne ed evitare passi falsi fatali per la vostra classifica. Per chi ha bisogno di calcolare i punteggi della propria squadra al millimetro, ecco l’elenco esatto delle esibizioni previsto per questa terza serata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

