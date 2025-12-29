Pronostici Roma-Genoa | marcatore e tiratori

Analisi e pronostici su Roma-Genoa, in programma all’Olimpico. In questa sfida, si valutano i possibili marcatori e i giocatori con più tiri, considerando le statistiche e le tendenze recenti. Un incontro importante per entrambe le squadre, che potrebbe influire sulla classifica. Ecco le principali dritte per orientarsi nel pronostico, con un occhio particolare alle opportunità di rete e alle suggestioni sui singoli protagonisti.

Roma-Genoa, i pronostici del match: tutte le dritte in vista della sfida in programma all’Olimpico Consapevole dell’importanza di un match da non fallire, la Roma affronta il grande ex Daniele De Rossi in un match dai contorni speciali che dovrebbe regalare non poche emozioni. (Ansa Foto) – IlVeggente.it In quest’ottica nella lista dei papabili marcatori risulta piuttosto difficile prescindere da Paulo Dybala. Riproposto al centro dell’attacco, l’attaccante argentino vuole vivere una serata da assoluto protagonista magari impreziosita da un gol che manca dal sigillo in trasferta con il Sassuolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Roma-Genoa: marcatore e tiratori Leggi anche: Pronostici Sassuolo-Genoa: marcatore e tiri in porta Leggi anche: Pronostici Genoa-Atalanta: marcatore e tiri in porta La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pronostico Roma-Genoa quote 17ª giornata Serie A; Pronostico Roma-Genoa: le scommesse sul posticipo della 17° giornata di Serie A del 29-12-2025; Roma-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Pronostico Roma – Genoa: probabili formazioni e statistiche Serie A (29-12-2025). Pronostici Roma-Genoa: la doppia ammoniti - Genoa, i pronostici del match: la doppia ammoniti che può far saltare il banco, ecco tutte le quote bomba. ilveggente.it

Pronostico Roma-Genoa: il grande ex può inguaiare i giallorossi - Genoa è una partita di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Pronostico AS Roma vs Genoa – 29 Dicembre 2025 - La sfida tra AS Roma e Genoa, valida per la Serie A e in programma il 29 Dicembre 2025 alle 20:45 allo Stadio Olimpico, promette intensità e posta in palio ... news-sports.it

Roma e Genoa si sfidano in una gara da non perdere: scopri pronostici e quote per le tue scommesse migliori! https://www.diretta.it/news/calcio-serie-a-serie-a-roma-genoa-pronostici-migliori-quote-e-scommesse/GOjjD4pJ/ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.