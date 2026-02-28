Pronostici di oggi 28 febbraio | Inter-Genoa Verona-Napoli e Como-Lecce in Serie A

Oggi, 28 febbraio, si concentrano i pronostici sulle partite di Serie A tra Inter e Genoa, Verona e Napoli, e Como e Lecce. I media evidenziano le critiche rivolte a Marcus Thuram, che, senza Lautaro, è chiamato a dimostrare il suo valore. La discussione riguarda principalmente le aspettative su alcuni giocatori in vista delle sfide in programma.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 28 febbraio. I media criticano Marcus Thuram, che senza Lautaro sarebbe chiamato a dare di più, e non sono i soli a pensarlo. Saprà rispondere sabato sera a San Siro? Secondo Massimiano si. In campo anche il Napoli, a Verona, e il Como, in casa contro il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Como-Lecce (sabato 28 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa corsa per le posizioni nobili della classifica da parte del Como passa per il turno casalingo con il Lecce, che si gioca di sabato.

