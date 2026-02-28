Pronostici di oggi 28 febbraio | Inter-Genoa Verona-Napoli e Como-Lecce in Serie A

Oggi, 28 febbraio, si concentrano i pronostici sulle partite di Serie A tra Inter e Genoa, Verona e Napoli, e Como e Lecce. I media evidenziano le critiche rivolte a Marcus Thuram, che, senza Lautaro, è chiamato a dimostrare il suo valore. La discussione riguarda principalmente le aspettative su alcuni giocatori in vista delle sfide in programma.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 28 febbraio. I media criticano Marcus Thuram, che senza Lautaro sarebbe chiamato a dare di più, e non sono i soli a pensarlo. Saprà rispondere sabato sera a San Siro? Secondo Massimiano si. In campo anche il Napoli, a Verona, e il Como, in casa contro il Lecce. Como-Lecce (sabato 28 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. La corsa per le posizioni nobili della classifica da parte del Como passa per il turno casalingo con il Lecce, che si gioca di sabato. Il Genoa al "Meazza" contro la capolista Inter (sabato, ore 20.45). In attacco torna Vitinha. Trasferta irta di difficoltà per il Genoa, che viaggia per Milano dove affronta la capolista Inter (sabato 28, ore 20.45). Il Grifone è reduce dalla limpida ed a tratti entusiasma