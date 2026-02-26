Sabato 28 febbraio alle ore 15:00 si sfidano Como e Lecce in un incontro valido per la stagione in corso. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di ottenere punti fondamentali in questa fase del campionato. Le formazioni stanno definendo le scelte finali prima del calcio d'inizio, mentre gli appassionati si preparano a seguire l’evento.

La corsa per le posizioni nobili della classifica da parte del Como passa per il turno casalingo con il Lecce, che si gioca di sabato. In questa occasione i lariani hanno l’occasione di dare continuità al successo nello scontro diretto con la Juventus per provare a dare l’assalto alle prime quattro posizioni, che al momento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Como-Lecce (sabato 28 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Como-Fiorentina (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Como vive un momento di forma eccezionale e prova ad allungare la striscia positiva nel match casalingo con la Fiorentina di sabato pomeriggio.

Temi più discussi: Como – Lecce: info Settore Ospiti; Como-Lecce (sabato 28/2, ore 15); Como-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Como-Lecce sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Il Como aspetta il Lecce: maestro Fabregas riabbraccia Nico Paz ma Baturina e Addai sono KoCesc Fàbregas ritrova Nico Paz contro il Lecce, ma perde Baturina e Addai. Per quest'ultimo stagione finita: necessario l'intervento chirurgico. comozero.it

Como-Lecce: arbitra Fourneau. Secondo appuntamento stagionale con luiFrancesco Fourneau di Roma 1 dirigerà Como-Lecce. Il fischietto della sezione capitolina quest’anno ha già arbitrato i giallorossi in occasione del pareggio per 2-2 contro il Bologna, prima svolta ... calciolecce.it

#Lecce: anche senza gruppi, tanti tifosi a #Como I NUMERIshorturl.at/CclZT - facebook.com facebook

Il doppio ex Ardito: «Lecce e Como due club agli antipodi per filosofia societaria» x.com