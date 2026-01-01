Dodbyk è attualmente in bilico, con la Premier League che monitora attentamente la situazione. Il West Ham si sta preparando per un possibile prestito, valutando le opzioni disponibili. Nel frattempo, la Roma si prepara a un mese di calciomercato intenso, con diverse strategie in cantiere per soddisfare le richieste di Gasperini. La finestra di mercato si preannuncia movimentata per entrambe le società.

Sarà un mese di calciomercato piuttosto intenso per la Roma, che ha diverse piste su cui muoversi per assecondare le richieste di Gasperini. In difesa resta viva la pista Disasi, mentre in attacco si cerca di trovare l’intesa per Zirkzee e si continua a trattare anche per Raspadori. Da valutare ci saranno però anche le possibili uscite, con il club giallorosso che dovrà stabilire il futuro di Bailey ed anche quello di Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino sarebbe infatti ancora in bilico ed una sua cessione a gennaio non sarebbe da escludere se arrivasse la giusta opportunità. Nel frattempo, l’ex Girona è tornato in campo dopo l’infortunio e nell’ultima gara disputata contro il Genoa Gasperini lo ha inserito nel finale dopo che l’ultima presenza era targata 9 novembre. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dovbyk in bilico, la Premier League osserva: il West Ham cerca il prestito

