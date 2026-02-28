Durante il Pokémon Presents 2026 sono stati annunciati Pokémon Vento e Pokémon Onda, segnando l’ingresso ufficiale della decima generazione nel franchise. La presentazione ha svelato la lista completa dei nuovi Pokémon confermati, che includono diverse creature ancora da scoprire. L’evento ha attirato l’attenzione degli appassionati, pronti a scoprire le novità che questa nuova generazione porterà nel mondo dei Pokémon.

Pokémon Vento e Pokémon Onda sono stati annunciati durante il Pokémon Presents 2026, introducendo ufficialmente la decima generazione della serie. Il trailer di presentazione ha mostrato per la prima volta la nuova regione, un arcipelago caratterizzato da natura lussureggiante, vegetazione rigogliosa e ampie aree acquatiche che, stando alle immagini, potranno essere esplorate anche sotto la superficie. L’impatto visivo suggerisce un deciso passo avanti sia sul piano artistico sia su quello tecnico, elemento particolarmente rilevante per un franchise chiamato a dimostrare la propria evoluzione dopo le discussioni legate ai capitoli più recenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Pokémon Vento e Onda, ecco la lista completa dei Pokémon confermati nella Gen 10

Pokémon Vento e Onda: I primi Pokèmon confermatiDurante il Pokémon Presents 2026, The Pokémon Company ha annunciato ufficialmente Pokémon Vento e Pokémon Onda, i nuovi capitoli principali che...

Leggi anche: Pokémon Vento e Onda, un video confronta la Gen 10 con Scarlatto e Violetto

Approfondimenti e contenuti su Pokémon Vento.

Temi più discussi: Guarda il nuovo trailer di Pokémon Vento e Pokémon Onda in arrivo su Nintendo Switch 2; Pokémon Vento e Onda annunciati da Nintendo, usciranno nel 2027 su Switch 2; Annunciati Pokémon Vento e Onda: in arrivo nel 2027 solo su Nintendo Switch 2; Pokémon Vento e Onda annunciati, sono la tanto attesa Generazione 10.

In Pokémon Vento e Onda ci saranno due nuove versioni di PikachuOltre ai nuovi starter e altre creature, Pokémon Vento e Onda introdurrà anche due nuove versioni di Pikachu a tema con la nuova ambientazione di questa generazione 10 del gioco. multiplayer.it

Pokémon Vento e Onda: a quali paesi reali è ispirata la nuova regione?Sebbene la nuova regione dei Pokémon di 10a generazione non abbia ancora un nome, abbiamo ottenuto delle conferme in merito alle fonti di ispirazione. everyeye.it

Ecco i 3 starter di Pokémon Vento e Onda (Pokémon Winds e Waves), i videogiochi Pokémon di decima generazione. Browt (tipo Erba ), Pombon (tipo Fuoco) e Gecqua (tipo Acqua ). Browt, il Pokémon Pollegume: questo Pokémon scorrazza in giro me - facebook.com facebook

Un video confronta Pokémon Vento e Onda con Scarlatto e Violetto x.com