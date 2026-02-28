Pisacane | Folorunsho? Prima dovevamo spronarlo a tirare poi abbiamo cambiato contro il Parma

Nel match tra Cagliari e Parma, il punteggio finale è stato di 1-1. In una partita che ha mostrato equilibrio e continuità, il Cagliari ha affrontato il Parma in casa, con i giocatori che hanno cambiato strategia durante la gara. In particolare, Folorunsho è stato al centro di alcune variazioni tattiche, passando da un ruolo più incentivante a una posizione più difensiva.

Un pareggio che riflette equilibrio e continuità: il Cagliari, ospitando il Parma, chiude la sfida di campionato sull'1-1. L'allenatore Fabio Pisacane ha analizzato l'andamento della partita, l'impegno del gruppo e le prospettive della squadra, offrendo una lettura basata sui fatti observabili del campo e sull'andamento della stagione. Il tecnico ha sottolineato una prova positiva contro un avversario che arriva all'appuntamento con una serie di risultati utili. Ha elogiato l'impegno mostrato per circa tre quarti di gara, evidenziando come la squadra, nonostante l'età media contenuta, abbia saputo restare in partita e mettere in mostra una metodologia di lavoro che sta crescendo.