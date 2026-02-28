Pescara-Palermo scocca l' ora di Insigne | ultime probabili formazioni e dove vedela in tv e in streaming

Pescara e Palermo si preparano a sfidarsi in una partita che si inserisce in un ciclo di tre incontri importanti. Dopo la gara di Venezia e in attesa di quella di Frosinone, il match tra le due squadre si svolgerà nelle prossime ore. Le formazioni sono ancora da definire, e i tifosi possono seguire l’evento sia in diretta tv che in streaming.

Nl mezzo di 3 gare da brividi. Dopo la sfida di Venezia e aspettando quella di Frosinone, il Pescara è chiamato ad affrontare un'altra grande, ovvero il Palermo. Per i rosanero, almeno sulla carta, uno scontro favorevole con il fanalino di coda. 51 punti contro 18 non sono una garanzia di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Pescara, è l’ora di Insigne: «Palermo? Lo rispettiamo. Ma dobbiamo vincere»Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo annuncia il possibile esordio da titolare di Insigne contro il Palermo: il talento napoletano pronto a trascinare il Pescara nella corsa salvezza ... ilovepalermocalcio.com