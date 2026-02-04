Cesena-Pescara anticipo di B per cuori forti | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Questa sera i tifosi di Cesena e Pescara si preparano a seguire l’anticipo di Serie B. La partita, come all’andata, apre il turno di campionato e promette emozioni. Le squadre sono pronte a scendere in campo, con le ultime notizie sulle probabili formazioni che circolano ormai da giorni. Gli appassionati potranno seguirla in diretta in tv e in streaming, sperando in una vittoria che possa dare una svolta alla loro stagione.

Come all'andata, anche al ritorno la sfida tra Pescara e Cesena apre il turno di campionato in questione. Complice il calendario asimmetrico, all'andata era l'Opening Day di Serie B - la prima partita assoluta - e vinsero i biancazzurri, al ritorno la sfida apre il turno n.23. Ed è gara.🔗 Leggi su Today.it

