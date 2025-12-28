“Che Tempo che fa” non va in onda stasera, Domenica 28 dicembre 2025. L’appuntamento con una nuova puntata inedita del programma tv che dalle ore 19.30 di ogni domenica tiene incollati milioni di telespettatori sul canale NOVE questa sera non ci sarà. Il talk show condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery, per la giornata di oggi non è in palinsesto, e non lo sarà nemmeno nelle prossime domeniche. Vediamo insieme il motivo del cambio di programmazione e soprattutto quando tornerà in tv il programma condotto da Fabio Fazio. “Che Tempo Che Fa” non va in onda stasera, 28 dicembre 2025: perchè?. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Che Tempo Che Fa” non va in onda stasera, domenica 28 dicembre 2025: perchè? Il motivo e quando torna in tv

Leggi anche: Grande Fratello 2025 stasera non va in onda, perchè? Il motivo e quando il reality show torna su Canale 5

Leggi anche: Perché la notte nel cuore non va in onda stasera 7 dicembre e quando torna

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Che Tempo Che Fa: da Fabio irrompe il ciclone Roberto Benigni, poi l'eroe del tennis italiano (oltre Sinner); Che tempo che fa, stasera in tv: Roberto Benigni e gli altri ospiti della puntata; Che Tempo Che Fa: anticipazioni e ospiti di stasera 21 dicembre! Da Benigni a De Sica; Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti di domenica 21 dicembre: in studio Roberto Benigni, Filippo Volandri e Christian De Sica.

Fabio Fazio, 'Che tempo che fa' non va più in onda sul Nove: stop lunghissimo, quando torna - Il talk del Nove stasera 28 dicembre non va in onda: Fazio sostituito da Giorgio Panariello. libero.it