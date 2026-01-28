I vizi del capitalismo dentro una distopia che oggi ha il sapore di realtà
Il nuovo spettacolo di Carrozzeria Orfeo, «Salveremo il mondo prima dell’alba», mette in scena i vizi del capitalismo che ormai sembrano più una realtà quotidiana che una provocazione. Lo spettacolo mette sotto accusa un sistema che ha perso la bussola, portando lo spettatore a riflettere su un futuro che sembra già qui. La piece non si limita a criticare, ma descrive una società che si avvicina sempre di più a una distopia.
L’INTERVISTA. Lo spettacolo «Salveremo il mondo prima dell’alba» di Carrozzeria Orfeo riflette su temi che in questi mesi appaiono, non più come una provocazione ma come la descrizione di una realtà imminente. Nelle due ore e mezza di spettacolo si caratterizzano le fisionomie dei protagonisti, cinque prototipi di super ricchi che incarnano con spietata drammaticità la distanza dalle reali necessità del mondo e della maggior parte della sua popolazione. Attraverso un dialogo fitto, ricco di scene ironiche, Carrozzeria Orfeo mette in scena, di nuovo, uno spettacolo ricco di spunti di riflessione, di stretta attualità e forse drammaticamente profetico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
«Oggi c’è la dittatura del sapore che va a completare quella del sapere»
