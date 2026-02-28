Pedrini incanta Pistoia | musica storie e un viaggio elettro-acustico

Omar Pedrini si è esibito al Santomato Live Club di Pistoia il 27 febbraio 2026, offrendo un concerto che ha mescolato musica e narrazione. Durante l'evento, ha proposto un viaggio elettro-acustico caratterizzato da momenti di intima introspezione e coinvolgimento diretto con il pubblico. La serata ha portato in scena un mix di sonorità e storie che hanno mantenuto alta l’attenzione degli spettatori.

Omar Pedrini al Santomato Live Club: un concerto che diventa racconto. Pistoia, 27 febbraio 2026 — Omar Pedrini ha trasformato il concerto al Santomato Live Club in un viaggio elettro-acustico intenso, dove musica, memoria e dialogo con il pubblico si sono intrecciati in un'atmosfera quasi teatrale. La sua unica data toscana ha offerto un'esperienza che ha superato i confini del semplice concerto, diventando un racconto intimo e potente. La serata è iniziata con TheRive, che hanno preparato il palco con un rock carico di atmosfere scure e synth avvolgenti, creando un clima sospeso e cinematografico. Quando Pedrini è salito sul palco, accompagnato da Davide Apollo e Marco Montanari, l'atmosfera è cambiata radicalmente, trasformandosi in un dialogo continuo tra musica e storie personali.