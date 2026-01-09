Sotto l’albero un viaggio tra storie e musica per i più piccoli

Sotto l’albero propone un’esperienza di lettura animata con musica dal vivo, rivolta a bambini dai 5 ai 10 anni. Attraverso storie, poesie, canzoni e leggende provenienti da diverse tradizioni, il percorso invita i più piccoli a scoprire il senso del Natale in modo coinvolgente e semplice, favorendo la scoperta culturale e il piacere della narrazione attraverso un momento di condivisione originale e delicato.

Una lettura animata con musica dal vivo, pensata per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, per scoprire il Natale attraverso racconti, poesie, canzoni e leggende provenienti da tradizioni vicine e lontane. È Sotto l'albero, lo spettacolo prodotto da Teatro della Sete, con Valentina Rivelli e.

