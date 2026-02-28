Patty Pravo nella finale di Sanremo | il significato della fenice ricamata sul vestito

Durante la finale di Sanremo, Patty Pravo è apparsa con un look elegante e ricco di dettagli, indossando un abito che si distingueva per la presenza di una fenice ricamata. Il vestito ha catturato l’attenzione per la sua cura nei particolari e per il simbolismo evidente della figura ricamata, che ha contribuito a rendere la sua presenza scenica ancora più memorabile.