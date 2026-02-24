Patty Pravo canta Opera – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026

Patty Pravo interpreta “Opera” al Festival di Sanremo 2026, un brano scritto da Giovanni Caccamo. La cantante, alla sua undicesima partecipazione, ha deciso di tornare sul palco con una canzone che esplora temi profondi e personali. La sua presenza attira l’attenzione tra gli artisti in gara, grazie anche alla sua lunga carriera e al grande seguito. La performance promette di catturare il pubblico, facendo parlare di sé nelle prossime ore.

Patty Pravo torna in gara al Festival di Sanremo 2026 con “ Opera ”. 11esima partecipazione per la divina della musica italiana che, per il suo grande ritorno, ha scelto un brano dall’ampio respiro firmato da Giovanni Caccamo. Patty Pravo, il testo di “Opera”. di Giovanni Caccamo Sulla terra siamo soli, Solitari in compagnia, Circondati da parole, parole, Affidati a un’utopia Siamo santi e peccatori, Naviganti e sognatori, Un po’ satelliti, Filosofi del niente Semplicemente la vita, Semplicemente follia Cantami ancora il presente, Nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera Ho viaggiato per il mondo Tra oasi, deserti, e misteriose profezie Dove il tempo è sospensione dell’eternità Ma poi sono le emozioni che ci cambiano, Che ci spingono ad andare via da noi Verso un’altra dimensione, tralasciando la ragione Semplicemente la vita, Semplicemente pazzia Cantami ancora il presente Nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera Io canto alla notte, respiro la notte, Cammino di notte Sono Musa, colore tagliente e poi Opera Patty Pravo canta “Opera” a Sanremo 2026: testo della canzone e significato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

A Sanremo 2026, Patty Pravo torna sul palco con la canzone

Patty Pravo ha portato "Opera" a Sanremo 2026

Festival di Sanremo 2026: l'ordine d'uscita dei cantanti Ditonellapiaga Michele Bravi Sayf Mara Sattei Dargen D’amico Arisa Luché Tommaso Paradiso Elettra Lamborghini Patty Pravo Samurai Jay Raf J-Ax Fulminacci Levante Fedez e Masini Ermal Meta S - facebook.com facebook

