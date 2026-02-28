Pasdaran | 150mila uomini l’esercito segreto che controlla l’Iran

I Pasdaran, un esercito di circa 150.000 uomini, sono un’unità militare che esercita un forte controllo sull’Iran. Sono stati fondati nel 1979, poco dopo la rivoluzione, e da allora hanno svolto un ruolo chiave nel panorama politico e militare del paese. Questa forza rimane sotto il controllo diretto delle autorità iraniane e opera in vari settori, dalla sicurezza interna alle attività militari all’estero.

L'ascesa strategica dei Pasdaran: dalla nascita alla guida dell'Iran moderno Il 5 maggio 1979, un decreto firmato dall'ayatollah Ruhollah Khomeini diede vita a un'organizzazione destinata a diventare il pilastro del sistema khomeinista: il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica, noto come Sepah-e Pasdaran. Nato con l'obiettivo di proteggere l'ideologia della nuova islamica, il corpo d'élite assorbì diverse organizzazioni paramilitari attive durante la rivoluzione, unificandole sotto un'unica bandiera. Tra queste, la Guardia Nazionale, i Sacri Guerrieri della Rivoluzione Islamica e il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie, tutte fuse in un'unica struttura militare e paramilitare. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: L’Iran convoca l’ambasciatrice italiana sui Pasdaran, dopo che Tajani ha proposto che siano considerati terroristi Approfondimenti e contenuti su Pasdaran. Argomenti discussi: Chi sono i Guardiani della rivoluzione e perché sono nel mirino. In Italia per i Giochi 100 polizie estere. «In arrivo i Pasdaran». L’Iran smentiscePrima la polemica per la presenza degli uomini dell’Ice in Italia per i Giochi olimpici invernali di Milano - Cortina 2026, poi lo scontro per l’eventuale arrivo dei Pasdaran a tutela degli atleti ... ilmessaggero.it Pasdaran, Europa e Regno Unito preparano la messa al bando delle guardie del regime. Teheran: «Un grave errore»Il panorama geopolitico internazionale è stato scosso da una svolta senza precedenti nelle relazioni tra Iran e il blocco occidentale. La decisione dell'Unione Europea di includere il Corpo delle ... ilmessaggero.it