Parma e Cagliari pareggiano 1-1 | Oristanio risponde a Folorunsho

Nel match tra Parma e Cagliari, le squadre si sono affrontate fin dai primi minuti con intensità, portando entrambe a creare occasioni da gol. Al 20° minuto, Folorunsho ha segnato il gol che ha portato in vantaggio i sardi, mentre al 36° Oristanio ha pareggiato con un tiro preciso. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1.

La striscia invincibile del Parma si è interrotta in una serata intensa contro un Cagliari determinato. Carlo Cuesta, allenatore degli ospiti, ha messo in campo una squadra capace di rendere la vita difficile ai padroni di casa, che hanno salvato un punto a sette minuti dalla fine grazie a un gol di Gaetano Oristanio, in risposta al vantaggio iniziale di Michael Folorunsho. I padroni di casa erano reduci da un'incoraggiante vittoria contro il Milan e cercavano di allungare la loro serie positiva. Però, il Cagliari ha mostrato grande disciplina sul campo, meritando di portare a casa almeno un punto.