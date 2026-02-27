Parma-Cagliari 0-1 | Super gol di Folorunsho sardi avanti

Nel match tra Parma e Cagliari, la squadra sarda si porta in vantaggio con un gol di Folorunsho. La partita inizia con il Cagliari che attacca, affidandosi alla coppia d’attacco formata da Esposito e Kilicsoy, che cercano di superare la difesa di Carlos Cuesta, difesa coperta da Mandela Keita. La squadra di casa tenta di reagire senza riuscire a pareggiare.

Parte meglio il Cagliari con la coppia d’attacco di brevilinei composta da Esposito e Kilicsoy impegnati a scardinare il blocco basso di Carlos Cuesta, protetto da Mandela Keita. Nella testa dei sardi, il primo deve sprintare su tocchi e sponde del secondo. Il pressing iniziale del Parma non è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Solo 0-0 tra Cagliari e Lazio, annullato gol ai sardi; espulso MinaAGI - Si chiude senza reti la sfida tra Cagliari e Lazio, con un pareggio che rispecchia complessivamente quanto visto a livello di gioco nei 97...

Cagliari, dall’esultanza allo stop: Folorunsho si ferma dopo il gol al PisaLa domenica di Michael Folorunsho è durata lo spazio di un battito di ciglia, sospesa tra l’esultanza e il dolore.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Parma-Cagliari: convocati e probabili formazioni; Parma-Cagliari: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Pronostico Parma-Cagliari | Serie A 2025/26; Serie A: venerdì alle 20:45 in campo Parma-Cagliari DIRETTA.

Parma Cagliari 0-0 LIVE: torna in campo Folorunsho!Parma Cagliari: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la 27a giornata del campionato Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! Il Parma ed il Cagliari si sfidano oggi a partire dalle ore ... cagliarinews24.com

LIVE Parma-Cagliari 0-0 Serie A 2025/2026: Parma resiste alla pressioneSerie A 2025/2026, 27a giornata. Cronaca minuto per minuto di Parma-Cagliari: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

SERIE A | In campo Parma-Cagliari DIRETTA #ANSA x.com

Parma - Cagliari, segui la diretta - facebook.com facebook