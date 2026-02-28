Parco centrale e ciclabili ’Paletti’ della maggioranza

Durante la lunga seduta del consiglio comunale a Follonica, sono state discusse questioni riguardanti il parco centrale e l'installazione dei nuovi 'paletti' lungo le piste ciclabili promossi dalla maggioranza. La riunione ha visto l’intervento di vari rappresentanti e la presentazione di aggiornamenti su queste iniziative. La discussione si è protratta per diverse ore, coinvolgendo più punti all’ordine del giorno.

FOLLONICA Durante la lunga seduta del consiglio comunale a Follonica, ieri, sono state affrontate diverse tematiche. Dopo le comunicazioni istituzionali, il Consiglio è entrato nel vivo con una interrogazione rivolta al primo cittadino dal consigliere Giacomo Manni (Gruppo Misto) sul futuro dell'area mercatale del Parco Centrale e del progetto del parcheggio nell'area dell'ex acquedotto, in cui si chiede come l'amministrazione intenda mantenere un giusto equilibrio tra zone verdi e punti di sosta. Il sindaco Buoncristiani ha risposto che il progetto nell'area mercatale non porterà a una riduzione delle aree verdi nel parco Centrale, che anzi...