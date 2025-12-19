emma a follonica al parco centrale il 4 di agosto

Emma torna a incantare il pubblico italiano con il suo

FOLLONICA Dopo l’annuncio dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), Emma svela le date che quest’estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d’Italia con il suo "Live Tour 2026". Ai due attesissimi show negli ippodromi, primi due appuntamenti dell’artista in questi luoghi iconici, si aggiungono nuovi concerti in tutta Italia in cui Emma porterà sul palco tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare generazioni di fan ai nuovi successi. Attesa in Maremma per la tappa il 4 agosto al Parco Centrale di Follonica per il Follonica Summer Nights. 🔗 Leggi su Lanazione.it

