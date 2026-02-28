Pagelle Juve Cagliari Primavera | come sono andati gli esordi da titolari in bianconero di Licina e Oboavwoduo impatto devastante di Merola VOTI

Nella 27ª giornata di campionato Primavera 202526, la Juventus ha affrontato il Cagliari con Licina e Oboavwoduo titolari, mentre Merola ha mostrato un impatto notevole nel corso della partita. Sono stati assegnati i voti ai protagonisti del match, che ha visto diverse valutazioni per i giocatori coinvolti. La partita ha fatto registrare le prestazioni di vari giovani talenti in campo.

Di Gregorio Juve, la dirigenza bianconera ha preso questa decisione sul portiere. Cosa filtra in vista del mercato estivo Kolo Muani Juventus, è sempre lui il preferito per l’estate. Come potrebbe evolversi la trattativa e le novità sui rapporti con il PSG Mingueza Juve, la società bianconera si è mossa con decisione sullo spagnolo in vista dell’estate. Le novità sulla trattativa Cabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano. Le ultime sul suo futuro Mercato Juventus, il futuro dell’attacco può essere ancora di Vlahovic e Kolo Muani. La strategia della società bianconera Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Cagliari Primavera: come sono andati gli esordi da titolari in bianconero di Licina e Oboavwoduo, impatto devastante di Merola VOTI Juve Cagliari Primavera LIVE: scendono Licina, Oboavwoduo e Mazur dalla Next Gen, le scelte ufficiali di PadoinBernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Pagelle Juve Monza Primavera: Durmisi una sentenza, Finocchiaro entra e decide! L’esordio di Oboavwoduo…VOTIdi Marco BaridonPagelle Juve Monza Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di campionato 2025/26 Pagelle... Le PAGELLE di Juve Cagliari: Palestra fa ammattire KOSTIC, THURAM divide, YILDIZ in forma smagliante Tutti gli aggiornamenti su Pagelle Juve Cagliari. Temi più discussi: Le Pagelle | Cagliari U20: imprecisioni fatali, Sulev non basta a evitare la sconfitta; Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati; Pagelle Parma Cagliari: super Caprile! Rientro con il botto per Folo, il resto dei rossoblù - VOTI; Le pagelle di Parma-Cagliari (1-1): Oristanio riprende Folorunsho. Juve Cagliari Primavera 1-0 LIVE: Montero porta avanti i bianconeri di testa! Doppio palo di Merola che sfiora il bisJuve Cagliari Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di campionato 2025/26 Dopo la sconfitta nel derby della Mole contro il Torino, la J ... juventusnews24.com DIRETTA/ Juventus Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (oggi 28 febbraio 2026)Diretta Juventus Cagliari Primavera streaming video tv oggi, sabato 28 febbraio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live per la partita. ilsussidiario.net I voti ai protagonisti in campo Le nostre pagelle al termine di Parma Cagliari - facebook.com facebook