pagelle finale sanremo 2026 in diretta

Alle 2 di notte si conoscerà il nome del vincitore della finale del Festival di Sanremo 2026. La serata si è conclusa nella notte del 28 febbraio con le esibizioni dei concorrenti e la consegna dei premi. Durante la serata sono state viste performance di vari artisti, mentre i giudici hanno espresso le loro valutazioni. Le pagelle finali sono state stilate in diretta, offrendo un quadro complessivo della competizione.

Sanremo, 28 febbraio 2026 - Eccoci alle pagelle della finale del Festival di Sanremo 2026. Alla fine della serata, intorno alle 2 di notte, tutta Italia conoscerà il nome del vincitore o della vincitrice della manifestazione. Chi salirà sul podio? Quali saranno i delusi? I favoriti. In queste serate del Festival di Sanremo 2026 abbiamo visto di tutto: super favoriti della vigilia scendere nelle quotazioni e underdog balzare alla ribalta. Chi sono quindi i favoriti dell’ultimo minuto alla vittoria del Festival di Sanremo 2026? Rimangono quelli della vigilia, ovvero Fedez e Marco Masini con ‘Male necessario’ e Arisa con ‘Magica favola’. A loro però si sono aggiunti negli ultimi giorni due protagonisti inattesi di questa manifestazione: Sayf con ‘Tu mi piaci tanto’ e Sal Da Vinci con ‘Per sempre sì’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Pagelle duetti e cover di Sanremo 2026 in direttaSanremo, 27 febbraio 2026 – Ecco le pagelle della serata del Festival di Sanremo tradizionalmente più attesa dal pubblico: quella dei duetti.

