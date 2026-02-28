Pagelle finale Sanremo 2026 in diretta | Chiello esagera e stona voto 5.5

Alle 2 di notte si concluderà la finale del Festival di Sanremo 2026, con l’Italia che scoprirà il nome del vincitore o della vincitrice. Durante la serata, le valutazioni dei concorrenti sono state rese note, tra cui il voto di Chiello che ha ricevuto 5.5. La serata ha visto esibizioni di vari artisti e la consegna delle pagelle finali.

Sanremo, 28 febbraio 2026 - Eccoci alle pagelle della finale del Festival di Sanremo 2026. Alla fine della serata, intorno alle 2 di notte, tutta Italia conoscerà il nome del vincitore o della vincitrice della manifestazione. Chi salirà sul podio? Quali saranno i delusi? I favoriti. In queste serate del Festival di Sanremo 2026 abbiamo visto di tutto: super favoriti della vigilia scendere nelle quotazioni e underdog balzare alla ribalta. Chi sono quindi i favoriti dell'ultimo minuto alla vittoria del Festival di Sanremo 2026? Rimangono quelli della vigilia, ovvero Fedez e Marco Masini con 'Male necessario' e Arisa con 'Magica favola'. A loro però si sono aggiunti negli ultimi giorni due protagonisti inattesi di questa manifestazione: Sayf con 'Tu mi piaci tanto' e Sal Da Vinci con 'Per sempre sì'.