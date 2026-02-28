Onore ai vigili del fuoco La vita per aiutare gli altri | Un presidio di sicurezza

Un presidio di sicurezza, con un tricolore che sventola, ha visto i vigili del fuoco partecipare a una cerimonia ufficiale. L’evento è stato accompagnato dall’esecuzione dell’inno delle Marche di Giovanni Allevi e dal silenzio che ha avvolto i presenti. I vigili del fuoco sono stati ricordati per il loro impegno quotidiano nel salvare vite e proteggere la comunità.

Un tricolore che sventola, l'inno delle Marche di Giovanni Allevi in sottofondo e il silenzio rispettoso davanti alle autorità: così il Comando provinciale di Ancona dei Vigili del Fuoco ha celebrato ieri pomeriggio l'anniversario della nascita del Corpo Nazionale, avvenuta ufficialmente il 27 febbraio 1939. Nella sede centrale di via Valle Miano, l'evento ha unito cerimonia istituzionale e riconoscimenti al personale che quotidianamente tutela la sicurezza dei cittadini. "Prima avevamo i civici pompieri, poi un Corpo nazionale con tecniche specializzate, procedure e mezzi unificati — ha ricordato l'architetto Giuseppe Costa, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona — A me non piace parlare di eroi, il nostro lavoro è garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone, erogando un servizio efficace ed efficiente".