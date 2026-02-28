Omer Yurtseven lascia il Panathinaikos

Omer Yurtseven ha lasciato il Panathinaikos dopo aver giocato con la squadra in questa stagione. La società ha ringraziato il giocatore per il suo contributo e gli ha augurato buona fortuna per il futuro. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali social del club, senza altri dettagli sui motivi della separazione.

Thank you Omer Yurtseven! Wishing you all the best on your next chapter!#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.comNXf54TP2Ou Panathinaikos ha ufficializzato la separazione da Omer Yurtseven, centro turco che ha maturato esperienza in NBA con Miami Heat e Utah Jazz. Dopo una stagione e mezza trascorsa in Grecia, l'atleta non ha trovato la necessaria continuità di rendimento e la dirigenza ha deciso di chiudere il rapporto, guardando avanti con nuove scelte sul mercato in vista della prossima stagione. Il Panathinaikos BC ha comunicato formalmente la fine del legame con Omer Yurtseven, coinvolto in un periodo tra alti e bassi che non ha consentito al club di ottenere una stabilità di rendimento sul lungo periodo.