Grande Fratello 2025 Omer scarica Rasha | il motivo

L’atmosfera al Grande Fratello 2025 si è fatta incandescente. Tra Omer Elomari e Rasha Younes è arrivato il momento della verità. Segnali di distanza, accuse, una gelosia che serpeggia e che molti collegano all’arrivo di Dolce Dona dalla versione kosovara del GF. Il risultato, per ora, è un muro contro muro. Lui parla di mancanza di rispetto, lei di fraintendimenti e di battute prese sul serio. E intanto la Casa osserva, anche se la rottura appare ormai iniziata. Il cachet da conduttrice di Simona Ventura Grande Fratello 2025: l’arrivo di Dolce Dona e l’equilibrio che si spezza. L’ingresso di Dolce Dona ha rimesso in discussione legami e certezze. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Grande Fratello 2025, Omer scarica Rasha: il motivo

Leggi anche questi approfondimenti

SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GRANDE FRATELLO: ECCO CHI SONO

Installate telecamere T-Red in Brianza: multe automatiche fino a 666 euro grazie al “Grande Fratello” di Malcantone

GRANDE FRATELLO: SIMONA VENTURA PRESENTA IL CAST E SVELA CHE STAVA PER SVENIRE

Rasha su Omer: “Sta cercando di mettermi le persone contro” #GrandeFratello Guarda il video completo: mdst.it/Le-riflessioni… Vai su X

Grande Fratello. . Jonas ad Anita: “È impossibile non sbagliare se non so cosa ti dà fastidio” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Tensioni-e-chiarimenti-tra-Jonas-e-Anita - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, parla l’amica di Rasha: “Omer? Ecco perché è finita”, rivelazioni e polemiche sul web - Su Instagram interviene l’amica del cuore della gieffina: “Si è sentita controllata, lei vale di più” ... Da libero.it

Grande Fratello, televoto beffa e doppia eliminazione: chi esce a un passo dalla finale. Il sondaggio - Domani sera – 8 dicembre – due concorrenti saranno eliminati nel televoto della semifinale: chi esce tra Rasha, Domenico, Simone e Francesca. Riporta libero.it

Grande Fratello 2025: spunta un clamoroso testa a testa per la vittoria finale - Finale Grande Fratello 2025: i nuovi pronostici rivelano un testa a testa per la vittoria. Segnala mondotv24.it