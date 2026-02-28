Non cerchiamo colpevoli ma perché è accaduto

Una tragedia si è verificata, suscitando shock e dolore tra chi è coinvolto. Le autorità hanno dichiarato che l’obiettivo non è trovare un colpevole, ma capire perché sia successo. Le parole pronunciate sono state queste, sottolineando l’assenza di accenni a responsabilità e concentrandosi esclusivamente sulla comprensione dell’accaduto. La situazione resta difficile, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

"Non ci sono parole per quello che è accaduto: una tragedia per tutti. Non puntiamo il dito contro nessuno, non cerchiama il colpevole. Questo è il momento di riflettere: su cosa è accaduto, perché è accaduto e dove l’organizzazione ha fallito", dice la professoressa Serafina Valente, responsabile del programma trapianto di cuore all’AouSenese e direttrice del Dipartimento Cardio-toraco-vascolare e della Cardiologia. "Penso alla tragedia della famiglia del piccolo Domenico - continua –, alla famiglia che ha donato il cuore del figlio morto e ai colleghi professionisti del trapianto. E penso anche ai nostri pazienti che ora probabilmente non sanno più se fidarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

