Netanyahu rompe gli indugi | Khamenei? Numerosi segnali che sia morto

Il primo ministro israeliano ha dichiarato che ci sono molti segnali che il leader iraniano sia deceduto, rompendo così con ogni riserva. Nelle ultime ore, Stati Uniti e Israele hanno condotto un’operazione congiunta contro l’Iran, durante la quale sono state lanciate 30 bombe contro il complesso dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana. La notizia si aggiunge alle recenti azioni militari nella regione.

L'operazione congiunta di Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha visto il lancio di 30 bombe contro il complesso della Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei. Lo ha riferito l'emittente israeliana Channel 12. "Trenta bombe sono state sganciate sul complesso. Ali Khamenei era sottoterra, ma probabilmente non nel suo bunker personale", ha affermato il giornalista Amit Segal, ritenuto vicino al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Stamattina, in un potente attacco a sorpresa, abbiamo distrutto il complesso residenziale di Khamenei. Ci sono numerosi segnali che sia morto", sono state poco dopo le parole del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione video, citata da Ynet.