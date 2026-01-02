Napoli la Roma è avanti ma si prova a convincere Raspadori per un ritorno a gennaio
Nel calciomercato in continuo movimento, si fa strada l’indiscrezione riguardante il possibile ritorno di Raspadori a Napoli a gennaio. La Roma, attualmente avanti nella corsa, potrebbe incontrare delle difficoltà, mentre i tifosi azzurri seguono con attenzione le evoluzioni di questa trattativa. La giornata di oggi ha alimentato il dibattito tra gli appassionati, che attendono aggiornamenti su questa potenziale operazione di mercato.
Il calciomercato non dorme mai e la giornata di oggi regala un’indiscrezione che accende il dibattito tra i tifosi azzurri. Secondo le ultime voci, infatti, il Napoli avrebbe messo nel mirino il possibile ritorno di Giacomo Raspadori, valutando l’ipotesi di un prestito semestrale per rinforzare il reparto offensivo nella seconda parte di stagione. Al momento, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche: Roma, idea Raspadori: ritorno in Serie A possibile a gennaio
Leggi anche: Idea Raspadori: ritorno possibile ma gennaio resta aperto
Zirkzee Roma si è mosso anche Gasperini | contatto telefonico con l’olandese E spunta la data del suo possibile arrivo in giallorosso Le ultime.
Paolo De Paola: ”Napoli avanti con distacco sulle altre. Roma? Gasp-Ranieri in bilico” - Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. tuttomercatoweb.com
Milan in quota scudetto? Macché Napoli nettamente avanti (malgrado il 2-1). Inter, Roma e Juventus... - Le sentenze dei bookmaker - Juventus e Roma staccate, Atalanta praticamente fuori dai giochi nelle quote scudetto dei bookie Il Milan vince un big ... affaritaliani.it
Roma-Napoli 0-1, le pagelle: Ferguson nel sottosopra (4,5), Dybala non incide (5,5). Svilar non ha paura (7) - Una prova incolore quella degli uomini di Gasperini che non sono mai riusciti a essere davvero pericolosi se non ... leggo.it
Non è bastato il primo petardo che gli è costato tre dita per fermare la festa del 24enne di Roma, finito per due volte nella stessa notte allo stesso pronto soccorso di Napoli - facebook.com facebook
#Sabatini avvisa #Inter e #Napoli: " #Roma forte candidata al titolo. Con #Zirkzee e #Raspadori sarebbe fulminante" x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.