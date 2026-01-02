Napoli la Roma è avanti ma si prova a convincere Raspadori per un ritorno a gennaio

Nel calciomercato in continuo movimento, si fa strada l’indiscrezione riguardante il possibile ritorno di Raspadori a Napoli a gennaio. La Roma, attualmente avanti nella corsa, potrebbe incontrare delle difficoltà, mentre i tifosi azzurri seguono con attenzione le evoluzioni di questa trattativa. La giornata di oggi ha alimentato il dibattito tra gli appassionati, che attendono aggiornamenti su questa potenziale operazione di mercato.

Il calciomercato non dorme mai e la giornata di oggi regala un’indiscrezione che accende il dibattito tra i tifosi azzurri. Secondo le ultime voci, infatti, il Napoli avrebbe messo nel mirino il possibile ritorno di Giacomo Raspadori, valutando l’ipotesi di un prestito semestrale per rinforzare il reparto offensivo nella seconda parte di stagione. Al momento, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

