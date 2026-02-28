Il Napoli di Antonio Conte si prepara a decidere il proprio futuro in campionato dopo aver concluso l’avventura in Champions League e in Coppa Italia. La squadra, ora concentrata sulla stagione di Serie A, si trova in una fase cruciale per le prossime partite e per le scelte che il club dovrà fare nel breve termine. La sfida principale riguarda la continuità e la strategia da adottare nelle gare rimanenti.

Archiviata l’amara eliminazione dalla Champions League, e dalla Coppa Italia, il Napoli di Antonio Conte può sul campionato. Gli azzurri hanno il compito di portare al termine al termine la qualificazione alla prossima Champions League, così da poter ragionare nella migliore maniera per la prossima stagione. Proprio in vista della prossima annata, è da capire la permanenza o meno dello stesso tecnico salentino: il presidente non ha dubbi. Antonio Conte non è certamente conosciuto per la sua lunga permanenza nei club in cui allena. La sua esperienza più lunga è proprio quella sulla panchina della Juventus durata tre stagioni. In quel di Napoli, però, qualcosa sembra diverso, e sembrerebbero esserci presupposti per un terzo anno insieme. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, tempo di decidere il futuro di Conte: idee chiare per De Laurentiis

Napoli, a giugno si valuterà il futuro di Conte? Un nome in cima alla lista di Aurelio De LaurentiisAntonio Conte e il Napoli: una storia che potrebbe essere arrivata a un nuovo bivio.

McTominay: «Napoli mi fa sognare, in campo mi trasformo. Conte è stato fondamentale, sul futuro e lo scudetto ho le idee chiare»Scott McTominay, centrocampista del Napoli, racconta la sua esperienza in città, il rapporto con i tifosi e con l’allenatore Antonio Conte, rivelando...

Tutti gli aggiornamenti su Napoli.

Temi più discussi: Tempari. Tar Lombardia: Solo il medico può decidere la durata minima di una prestazione; Atalanta-Napoli, anche l'Aia ora conferma a Open Var: Dare il gol a Gutierrez era la scelta giusta; L'ex arbitro Ceccarini: Gli arbitri non hanno più capacità di decidere. Il sistema non vuole cambiare; OpenVar, arriva la conferma di Dino Tommasi su Atalanta-Napoli: Il gol del 2-0 era regolare.

Alisson Santos, il Napoli ha già deciso: sarà riscattoAlisson Santos non ha impiegato molto tempo. Non sappiamo ancora se si sia preso completamente il Napoli, ma sappiamo che ci sta provando. ilnapolionline.com

Atalanta-Napoli, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Palladino e ConteL'Atalanta non si ferma più! La squadra di Palladino conquista altri tre punti in campionato: dopo le vittorie contro Cremonese e Lazio, gli orobici stendono anche i campioni d'Italia di Antonio Conte ... tuttosport.com

Napoli rischia fortemente di restare fuori da Euro 2032! Sull'edizione odierna de Il Mattino si legge che la UEFA chiede garanzie entro luglio: "Non c’è solo l’impianto digioco, l’Uefa vuole garanzie e certezze sui trasporti e sulla cosiddette fanzone, ovvero le - facebook.com facebook

Napoli vs Torino 06/03 h. 20:45 Al via la vendita libera Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com