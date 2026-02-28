In casa Napoli arrivano aggiornamenti quotidiani sui vari infortuni. Antonio Conte, purtroppo, si trova ancora con molte defezioni, ultima quella di Scott McTominay che salterà la quarta gara di fila. Recentemente, è stato comunicato che Anguissa tornerà in campo in una data precisa, mentre si attendono ulteriori notizie sui tempi di recupero degli altri infortunati.

In casa Napoli arrivano aggiornamenti quotidiani sui vari infortuni. Antonio Conte, purtroppo, si trova ancora con molte defezioni, ultima quella di Scott McTominay che salterà la quarta gara di fila. Intanto arrivano novità anche lato Zambo Anguissa: ecco perché non è stato convocato e quando può tornare. Napoli, prudenza Anguissa: i dettagli. Andrè-Frank Zambo Anguissa è, ormai, fuori da diverso tempo insieme a molti suoi compagni di squadra. Il centrocampista azzurro aveva smaltito la lesione ma poi si è ritrovato costretto a rimanere ulteriormente ai box per problemi alla schiena. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il camerunense ha superato i problemi alla schiena durante gli allenamenti settimanali ma durante la rifinitura di ieri pomeriggio non è sembrato al 100%. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, novità sul forfait di Anguissa: deciso quando tornerà

