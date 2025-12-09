Orro e Abbondanza vs Guidetti | scontro al vertice in salsa italiana in Turchia E Sylla alla finestra…

La classifica della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, ha assunto una chiara fisionomia dopo nove giornate: il VakifBank Istanbul guida con 27 punti, uno in più del Fenerbahce Istanbul e cinque lunghezze di margine sul Galatasaray Istanbul. L’Eczacibasi e lo Zeren Spor Ankara sono scivolati a -9 dalla vetta, dunque la lotta per il vertice del torneo anatolico sempre ormai essere indirizzata alle tre grandi favorite della vigilia. Un crocevia della regular season si consumerà giovedì 11 dicembre (ore 17.00 italiane), quando andranno in scena lo scontro diretto tra le prime due della classe e il match tra terza e quinta forza del campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

