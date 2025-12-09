Orro e Abbondanza vs Guidetti | scontro al vertice in salsa italiana in Turchia E Sylla alla finestra…
La classifica della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, ha assunto una chiara fisionomia dopo nove giornate: il VakifBank Istanbul guida con 27 punti, uno in più del Fenerbahce Istanbul e cinque lunghezze di margine sul Galatasaray Istanbul. L’Eczacibasi e lo Zeren Spor Ankara sono scivolati a -9 dalla vetta, dunque la lotta per il vertice del torneo anatolico sempre ormai essere indirizzata alle tre grandi favorite della vigilia. Un crocevia della regular season si consumerà giovedì 11 dicembre (ore 17.00 italiane), quando andranno in scena lo scontro diretto tra le prime due della classe e il match tra terza e quinta forza del campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Fenerbahçe Medicana basantrenörü Marcello Abbondanza, Ana Cristina ve Alessia Orro’nun Novara maçinda kadroda olacagini açikladi. Vai su X
? #Coppeeuropee Italia-Turchia, la sfida infinita: Novara accoglie Orro e il Fenerbahçe di Abbondanza Sarà il big match Novara-Fenerbahçe a riaprire la contesa ai vertici del volley europeo. Si parte alle 18 di giovedì 4 dicembre, diretta Sky Sport Uno, Are - facebook.com Vai su Facebook
Orro e Abbondanza vs Guidetti: scontro al vertice in salsa italiana in Turchia. E Sylla alla finestra… - La classifica della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, ha assunto una chiara fisionomia dopo nove giornate: il VakifBank ...
