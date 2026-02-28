musei nazionali aperture e visite marzo di eventi

A marzo, i Musei Nazionali di Siena aprono le loro porte con un calendario ricco di eventi, offrendo nuove possibilità di visita ai visitatori. Sono previste aperture straordinarie e visite guidate per scoprire i luoghi più significativi del patrimonio cittadino. La programmazione mira a coinvolgere un pubblico più ampio, ampliando l’accesso alle collezioni e alle esposizioni temporanee.

Marzo si annuncia come un mese particolarmente ricco per i Musei Nazionali di Siena, che ampliano l’offerta culturale con aperture straordinarie, visite guidate e nuove occasioni per scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi del patrimonio cittadino. Tra le novità spiccano le aperture aggiuntive delle chiese di Chiesa di Santa Maria delle Nevi e di Santa Maria degli Angeli detta Santuccio. La prima, già visitabile gratuitamente ogni martedì dalle 9 alle 19 fino al 13 maggio, sarà aperta anche il mercoledì mattina dalle 9 alle 13. Il Santuccio, aperto gratuitamente ogni mercoledì con orario 9-19, sarà accessibile anche in alcune date del sabato - 7, 21 e 28 marzo; 11 e 18 aprile; 2 e 16 maggio - dalle 9 alle 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fine settimana intenso per i musei senesi, nel corso del quale si incontrano le iniziative programmate per il progetto Pietro Leopoldo 260

