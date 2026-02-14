Moviola Inter Juve l’episodio arbitrale chiave del Derby d’Italia | ecco cos’è successo

Durante il derby d’Italia, l’arbitro ha assegnato un rigore all’Inter dopo aver rivisto l’episodio alla moviola, che ha mostrato un fallo di mano di un difensore della Juventus. La decisione si è resa necessaria perché le immagini hanno chiarito il contatto accidentale che l’arbitro non aveva visto al primo sguardo, portando a un calcio di rigore per i nerazzurri.

