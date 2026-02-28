monza sale sul trono per una notte azzi e pessina da sogno entella ko

Il Monza si impone in sole 45 minuti contro l'Entella, con Azzi e Pessina protagonisti di una prestazione decisiva. La squadra lombarda mette a segno due gol nella ripresa, assicurandosi la vittoria. L'Entella viene sconfitta e non riesce a reagire nel secondo tempo, mentre il Monza conquista tre punti importanti. La partita si conclude con il risultato di 2-0.

Ormai è evidente: a questo Monza basta un tempo per vincere. La seconda frazione con cui i biancorossi scardinano e travolgono l’ Entella è un segnale chiarissimo alle avversarie dirette: sesta vittoria nelle ultime sette, vetta della classifica riconquistata (tre mesi dopo l’ultima volta) almeno per una notte, una rosa con elementi sempre più decisivi anche dalla panchina, elemento fondamentale in vista del finale di stagione. Decidono le reti di Azzi e Pessina, ma soprattutto i cambi di Bianco: Caso si rivela dirompente. Il tecnico opta per un leggero turnover: in mediana c’è Colombo al posto di Obiang, mentre in attacco ecco Petagna. Ma la novità principale è il ritorno dal 1’ di Colpani che a sorpresa agisce da esterno destro di centrocampo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

